Serdar Tuncer özür diledi: 'İzahı mümkün olmayan bir hata'

“My Mecra” adlı Youtube kanalının programcısı Serdar Tuncer, son yayınlanan “Çekirdekçiler” programındaki Hz Yunus (A.S) için sarf edilen sözler nedeniyle özür diledi.



'İZAHI MÜMKÜN OLMAYAN BİR HATA YAPMIŞIZ'



Serdar Tuncer, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Son yayınlanan ‘çekirdekçiler’ programında, hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan bir hata yapmışız. Konuklarımızdan birisi, Yunus Aleyhisselam için ehli sünnet itikadına ters ve peygamberlerin ismet sıfatıyla örtüşmeyen bir ifade de bulunmuş” ifadelerini kullandı.

Turan Kışlakçı, Yunus (A.s) hakkında şu ifadeleri kullanmıştı;

Peygamber kıssalarının büyük bir içerisine baktığımızda şey var. Mesela Yunus Aleyhisselam’ın cezalandırılmasının ana sebebi kendini ilahlaştırma, ilah görmesinden dolayıdır diyor. Örneğin biz hep şey deriz; o görevini ifa etmedi, ondan dolayı yunus balığının içine atıldı diye. Fakat ayete baktığımızda şunu görürüz; Yunus Aleyhisselam halk niye bana tabi olmuyor? Neden artık benim peşimden gelmiyor? deyip kızıyor. Allah diyor ki ben sana tebliğ ettim. O zafer istiyor. Fakat Allah bunu vermedi diye isyan ediyor ve kendi nefsini ilahlaştırdığı için cezalandırıldı deniyor.