Şentop'tan CHP'nin başörtüsü açıklamasına tepki: 'Kötü niyetli'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Grup Toplantısı'nda başörtüsü için anayasa teklif etmesini değerlendirdi.

Endonezya'da konuşan Şentop "İhtiyaç var ise anayasa değişikliği yapılır. Anayasa'ya iki cümle eklemek ile bunu başarabiliriz." dedi.

'Yasa ısrarı kötü niyetli'

"Sadece bu konuya ilişkin bir düzenlemeyle Anayasa'ya ekleme yapabiliriz. Ben doğrusunun bu olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullanan Şentop, CHP'nin yasada ısrar etmemesini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Yasa konusundaki ısrarı kötü niyetli bulurum. Eğer siz başörtüsüyle ilgili serbestliği kanunla tanırsanız başkası da gelir kanunu değiştirerek yasak hale getirebilir. Madem ki kanunla verilmiş özgürlük, kanunla alırız denilebilir."

Şentop şöyle konuştu;

"Bütün vatandaşların bu hakların hiçbir şekilde engellenemeyeceğini bunu engelleyenlere de bir anayasal hükmü konulmalıdır. Türkiye'nin geriye dönük bu sıkıntılarını dikkate alırsak, binlerce kızlarımızın hayatlarını etkileyen olaylar yaşanmışken bunun yeri olacağını düşünüyorum. Anayasaya değiştirebilecek imkan da vardır. Demek ki hala bu konuda bir sorun olduğunu düşünenler var. Bu sorunun çözülmesini için bir şey yapılması yönünde adım atmaya çalışanlar var. Endişenin bir tarafı bu. Bir kere verilen kanun teklifine baktığımızda bu sadece kamu kurumlarında ve kamu kurumu nitelikle meslek kuruluşlarında çalışanlarla ilgili. Aslında çok net de değil. Dolayısıyla şu anlamda net değil yapılan mesleğin icrasıyla ilgili olarak öngörülen bazı şeylerden bahsediliyor ama acaba başörtüsüyle bağdaşmayan bir şey olursa ne olacak orda bir açıklık yok. Öbür taraftan dediğim gibi baş örtmeyi kanunla verilen bir hakka dönüştürürseniz, başörtüsünün özgürlüğünün dayanağını kanun yaparsanız bunu kanunla yasaklanır hale de getirebilirsiniz. Dolayısıyla burada iyi niyet kötü niyet diyemiyorum ama bazı kötü niyetlilerin bunu yapabileceğini düşünebiliyorum. Eğer siz başörtüsü serbestliğini bir kanuna bağlarsınız, bu özgürlüğün kaynağının bir kanun hükmüne dönüştürürseniz, o zaman bu kanunu ilerde değiştirdiğinizde o pek ala bu özgürlüğü ortadan kaldırabilirsiniz."