Şentop: 'Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenlere gereken cevabı vereceğiz'

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'ye terör eylemleriyle mesaj vermek isteyenlerin mutlaka karşılığını bulacağını belirtti. "Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenlere gereken cevabı mutlaka vereceğiz" diyen Şentop, İstiklal Caddesi'nde saldırının düzenlendiği yere karanfil bıraktı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentop, dün gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle 6 vatandaşın şehit olduğunu hatırlattı.

Yaralanan 81 vatandaşın önemli bir kısmının taburcu olduğunu, tedavisi devam edenler bulunduğunu aktaran Şentop, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, millete başsağlığı diledi, yaralılara şifa temenni etti.

Mustafa Şentop, acılarının ve öfkelerinin büyük olduğunu vurguladı:

"Türkiye'ye bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenler, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı, huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz, olayın gerçekleştiği andan itibaren kimlerin hangi haince söylemler içerisinde olduğunu, bu işle ilgili olarak hangi haince değerlendirmeleri yaptığını biliyor, takip ediyor. Gerek kuklaları gerekse kuklaların arkasındaki kuklacıları milletimiz biliyor, devletimiz de bunlara gereken cevabı vermeye her şartla, her vasıtayla bu cevabı vermeye muktedirdir. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışanlar, er veya geç ama mutlaka kendileri istikrarsızlaşacaktır. Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar, kimler olursa olsun, hangi ülkeler olursa olsun, mutlaka kendi ülkelerinde huzursuzluğu tadacaktır."

Millete başsağlığı dileyen Şentop, güvenlik güçlerini de çok kısa zamanda faili tespit ettikleri için tebrik etti.

Şentop, "Bunun mutlaka ilişki ağı da ortaya çıkartılacaktır. Arkasında hangi güçlerin bulunduğu da tespit edilecektir. Bunlarla ilgili de gereken cevabı en şiddetli bir şekilde mutlaka vereceğiz" diye konuştu.