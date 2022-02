Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü ebediyete uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Koruma Dairesi Başkanlığı önünde gerçekleştirilen törene, Eren'in ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, emniyet mensupları ve Eren'in mesai arkadaşları katıldı.

Tören, Eren'in Türk bayrağına sarılı cezanesinin getirilmesinin ardından, saygı duruşuyla başladı.

Oktay, törende yaptığı konuşmada, Hayrettin Eren'i Allah'a uğurladıkları yerin Afrika olduğunu hatırlatarak, Hayrettin Eren'in vazifesinin bilincinde, 30 yıldır özel harekatçı üniformasını şerefle taşıdığını belirtti.

Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"Burada en ulvi görevi yerine getirirken, bayrak, vatan, millet uğruna ne varsa orada şehit olmayı arzulayan bir kardeşimizin cenazesinde bir aradayız, onu uğurluyoruz. Biz biliyoruz Hayrettin kardeşimiz ölmedi. Şehitlerin ölmediğini biliyor ve iman ediyoruz.

İnşallah Cenab-ı Hak da her birimizi Hayrettin kardeşimiz gibi şehit olmaya, şahadete yürümeye, aynı cesaretle, aynı arzu ve iştiyakla gitmemizi nasip eder."

Şehit Eren'le ilgili düşüncelerini, hayattayken kendisine söylemenin nasip olmadığını dile getiren Oktay, "Bu duyguları burada bulunan her bir kardeşimiz için, emniyet güçlerimizin, güvenlik güçlerimizin her bir ferdi için, Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere bu milletin her bir ferdinin duygu ve düşüncelerinin de birebir aynı olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Allah inşallah hepimize de şehitliği nasip eylesin." dedi.

Eren'i vatanı milleti uğruna mücadele ettiği şekilde, son nefesinde de yine Türk bayrağının altında ve kendisini sevenlerin eşliğinde uğurladıklarını belirten Oktay, millete, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Eren'e "Hayırla inşallah bundan sonraki yolculuğuna devam et kardeşim." diyen Oktay, "Cenabı hak inşallah şehadetini kabul eder. Çocukları da bizim çocuklarımız, eşi bizim kardeşimiz, annesi bizim annemizdir ve bizlere emanettir. Gözün arkada kalmasın." ifadelerini kullandı.

"Vatan ve millet aşığı, bayrak, devlet, ezan sevdalısı..."

Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal da yıllardır mesai arkadaşlığı yaptığı, mesai arkadaşlığından öte can yoldaşı olduğu Eren'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Bal, "Bugün burada bir şehidimizi, vatan ve millet aşığını, bayrak, devlet, ezan sevdalısını, özel harekat polisi denilince bu tarifin ete ve kemiğe bürünmüş halini, bir serdengeçtiyi, kahramanı, yiğidi, cengaveri, fedaiyi, fedakarlık timsali görev adamını, her haliyle kendisinden sonrakiler için örnek ve önder bir kişiliği Rahmeti Rahman'a tevdi ediyoruz." diye konuştu.

Hayrettin Eren ile 2012'de mesai arkadaşı olduklarını, en zor zamanlarda yan yana, omuz omuza görev yaptıklarını kaydeden Bal, Eren'in, Hendek olayları başladığında, Barış Pınarı harekatı sırasında her gün odasına gelip, oralarda görev yapmak isteğini söylediğini aktardı.

Eren'in yaptıklarının, ezeli ve ebedi kayda geçtiğini dile getiren Bal, mesai arkadaşları olarak Eren'den son arzularının, "şehitlerin şefaat hakları hürmetine kendilerini unutmaması" olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kuran'ı Kerim okundu. Törende, Hayrettin Eren'in ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Hayrettin Eren, ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.