banner38

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü ebediyete uğurlandı

Senegal'deki görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren siyasiler ve sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlandı.

Gündem 23.02.2022, 16:05 23.02.2022, 16:13
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü ebediyete uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Koruma Dairesi Başkanlığı önünde gerçekleştirilen törene, Eren'in ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, emniyet mensupları ve Eren'in mesai arkadaşları katıldı.

Tören, Eren'in Türk bayrağına sarılı cezanesinin getirilmesinin ardından, saygı duruşuyla başladı.

Oktay, törende yaptığı konuşmada, Hayrettin Eren'i Allah'a uğurladıkları yerin Afrika olduğunu hatırlatarak, Hayrettin Eren'in vazifesinin bilincinde, 30 yıldır özel harekatçı üniformasını şerefle taşıdığını belirtti.

Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"Burada en ulvi görevi yerine getirirken, bayrak, vatan, millet uğruna ne varsa orada şehit olmayı arzulayan bir kardeşimizin cenazesinde bir aradayız, onu uğurluyoruz. Biz biliyoruz Hayrettin kardeşimiz ölmedi. Şehitlerin ölmediğini biliyor ve iman ediyoruz.

İnşallah Cenab-ı Hak da her birimizi Hayrettin kardeşimiz gibi şehit olmaya, şahadete yürümeye, aynı cesaretle, aynı arzu ve iştiyakla gitmemizi nasip eder."

Şehit Eren'le ilgili düşüncelerini, hayattayken kendisine söylemenin nasip olmadığını dile getiren Oktay, "Bu duyguları burada bulunan her bir kardeşimiz için, emniyet güçlerimizin, güvenlik güçlerimizin her bir ferdi için, Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere bu milletin her bir ferdinin duygu ve düşüncelerinin de birebir aynı olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Allah inşallah hepimize de şehitliği nasip eylesin." dedi.

Eren'i vatanı milleti uğruna mücadele ettiği şekilde, son nefesinde de yine Türk bayrağının altında ve kendisini sevenlerin eşliğinde uğurladıklarını belirten Oktay, millete, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Eren'e "Hayırla inşallah bundan sonraki yolculuğuna devam et kardeşim." diyen Oktay, "Cenabı hak inşallah şehadetini kabul eder. Çocukları da bizim çocuklarımız, eşi bizim kardeşimiz, annesi bizim annemizdir ve bizlere emanettir. Gözün arkada kalmasın." ifadelerini kullandı.

"Vatan ve millet aşığı, bayrak, devlet, ezan sevdalısı..."

Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal da yıllardır mesai arkadaşlığı yaptığı, mesai arkadaşlığından öte can yoldaşı olduğu Eren'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Bal, "Bugün burada bir şehidimizi, vatan ve millet aşığını, bayrak, devlet, ezan sevdalısını, özel harekat polisi denilince bu tarifin ete ve kemiğe bürünmüş halini, bir serdengeçtiyi, kahramanı, yiğidi, cengaveri, fedaiyi, fedakarlık timsali görev adamını, her haliyle kendisinden sonrakiler için örnek ve önder bir kişiliği Rahmeti Rahman'a tevdi ediyoruz." diye konuştu.

Hayrettin Eren ile 2012'de mesai arkadaşı olduklarını, en zor zamanlarda yan yana, omuz omuza görev yaptıklarını kaydeden Bal, Eren'in, Hendek olayları başladığında, Barış Pınarı harekatı sırasında her gün odasına gelip, oralarda görev yapmak isteğini söylediğini aktardı.

Eren'in yaptıklarının, ezeli ve ebedi kayda geçtiğini dile getiren Bal, mesai arkadaşları olarak Eren'den son arzularının, "şehitlerin şefaat hakları hürmetine kendilerini unutmaması" olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kuran'ı Kerim okundu. Törende, Hayrettin Eren'in ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Hayrettin Eren, ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

#Senegal #Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren #şehit
Yorumlar (0)
banner35
8
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15