Semra Güzel için karar günü
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili süreç devam ediyor. Anayasa Adalet Karma Komisyonu, bugün toplanacak. Güzel'in savunması istenecek, siyasi parti grupları adına görüşler açıklanacak.
Hazırlık komisyonu dokunulmazlığının kaldırılması yönünde rapor hazırladı. Deliller ve savunmalar Karma Komisyona sunuldu.
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra güzel hakkında 2 fezleke dosyası bulunuyor.
Fezlekeler "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hazırlandı. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde son aşamaya gelindi.
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Semra Güzel'den savunma isteyecek. Siyasi parti grupları adına görüşler ifade edilecek.
Karma Komisyon'un 1 aylık çalışma süresi bulunuyor ancak 15 gün içerisinde sürecin tamamlanması planlanıyor.
Karma komisyonun, Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alması durumunda gözler Meclis Genel Kurulu'na çevrilecek. Son sözü milletvekilleri söyleyecek.
Yapılacak oylamada dokunulmazlığı kaldırılırsa Semra Güzel için yargı yolu açılmış olacak.
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