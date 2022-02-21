Selçuk Bayraktar: Türkiye savunma sanayii alanında dışa bağımlılıktan kurtuldu
Türkiye’nin ürettiği insansız hava araçlarının dünyanın en iyisi olduğunu belirten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçakları üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Gündem 21.02.2022, 09:23
Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, dünya ölçeğinde hayranlık uyandıran yerli İHA ve SİHA'ları değerlendirdi.
Türk silahlı insansız hava araçlarının İdlib ve Karabağ'daki başarılarına değinen Bayraktar, 16 ülkede Türk SİHA'larının çalıştığını belirtti.
Türkiye dünyada ilk üçte
Avrupa ülkelerinin Türkiye ile kıyaslanabilir platformlara sahip olmadığını hatırlatan Bayraktar, insansız hava araçları sanayii alanının ABD, Çin ve İsrail tarafından işgal edildiğini ancak Türkiye'nin dünyada ilk üçte olduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulduğunu vurgulayan Bayraktar, insansız savaş uçakları üzerinde çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.
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