Selçuk Bayraktar'ın annesiyle iftar paylaşımı beğenileri topladı
Geçtiğimiz gün eşi Sümeyye Erdoğan ile Ayasofya Camisi avlusunda yaptığı mütevazı iftar fotoğrafıyla beğenileri kazanan Selçuk Bayraktar, annesiyle olan iftar sofrasını da paylaştı.
Gündem 19.04.2022, 10:52
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar annesi Canan Bayraktar ile iftar sofrasından yaptığı paylaşıma, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" notunu düştü.
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, annesi Canan Bayraktar ile iftar sofrasından bir fotoğraf paylaştı.
Bayraktar yaptığı paylaşıma, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" notunu düştü.
Eşiyle Ayasofya'da yaptığı iftar
Selçuk Bayraktar geçen hafta yaptığı iftar paylaşımı ile de alkış almıştı. Bayraktar eşi Sümeyye Erdoğan ile iftarını Ayasofya'da yapmıştı.
Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük kızı Sümeyya Erdoğan şatafatlı bir iftar sofrası yerine, Ayasofya bahçesinde bir sandviç ile iftar yapmayı tercih etmişti.
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