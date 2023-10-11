Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran Filistin paylaşımı
İsrail'in yüksek teknolojili silahlarına karşı hayatta kalmaya çalışan Filistinlilere bir destek de Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, X'te yayınladığı bir mesajında Filistin için dua etti.
İsrail zulmüne karşı direnmeye ve ayakta kalmaya çalışan Filistin halkına bir destek de Selçuk Bayraktar'dan geldi.
Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımında Filistin halkı için dua etti.
Bayrak paylaşımında şunları söyledi:
20 yıl önceydi...
Yine bombalar yağıyordu Filistin'e.
“Bana terörist diyorsun, asıl terörist kim?" diye soruyordu şarkı.
Değişen hiçbir şey yok...
Zalimlere dur diyecek olan insanlığın kolektif vicdanı, son hükmü verecek olan da Mahkeme-i Kübra’dır.
Rabbim tüm mazlumların yardımcısı olsun.
Muhakkak ki O, mutlak galip ve duaları işitendir.
20 yıl önceydi...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 10, 2023
Yine bombalar yağıyordu Filistin'e.
“Bana terörist diyorsun, asıl terörist kim?" diye soruyordu şarkı.
Değişen hiçbir şey yok...
Zalimlere dur diyecek olan insanlığın kolektif vicdanı, son hükmü verecek olan da Mahkeme-i Kübra’dır.
Rabbim tüm mazlumların… pic.twitter.com/QKyUVIHcya
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