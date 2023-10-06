Selçuk Bayraktar'dan düşen SİHA mesajı
Selçuk Bayraktar, ABD tarafından Suriye'de düşürülen SİHA ile ilgili anlamlı bir mesaj paylaştı.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vuran silahlı insansız hava aracının (SİHA) ABD F-16'sı tarafından düşürülmesine ilişkin TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, İran sanatının en bilinen sanatçılarının başında Furuh Ferruhzad'ın şiirinden alıntı yaparak "Kuş ölür, sen uçuşu hatırla..." ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye ders niteliğinde paylaşım: Kuş ölür, sen uçuşu hatırla
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vuran Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) ABD'ye ait F-16 savaş uçağı tarafından düşürülmüştü.
ABD'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulunmuştu. Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, günlük basın toplantısında "Bu kesinlikle üzüntü verici bir olaydır." ifadesini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele operasyonu sırasında bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) kaybedilmesiyle ilgili, "Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir." açıklamasını yaptı.
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