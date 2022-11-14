Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a götürülüşüne şaşırmış

4 Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, kalp krizi geçiren babasını görmesi için ani bir kararın ardından özel jet ile Diyarbakır’a getirilmesinin kendisi için de sürpriz olduğu öğrenildi.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’da yaşayan babası Tahir Demirtaş’ın kalp krizi geçirmesi nedeniyle kaldığı cezaevinden Diyarbakır’a getirildi.

Demirtaş’ın gece karanlığı olması nedeniyle kenti fazla göremediği ve yakınlarına, “Diyarbakır’dan altı yıl önce nasıl Edirne’ye götürüldüysem aynı şekilde Diyarbakır’a getirildim” dediği öğrenildi.

Avukatlarının başvurusunun ardından Ceza İnfaz Kanunu’nun 94. maddesi gereğince önce helikopter ile Edirne’den Tekirdağ-Çorlu’ya, ardından özel jet ile Diyarbakır’a büyük bir gizlilik içinde götürülen Demirtaş için de ziyaretin sürpriz olduğu aktarıldı.

Bu kez eşi Edirne’deyken Demirtaş, Diyarbakır’daydı

Medyascope’un aldığı bilgiye göre, Demirtaş, dün (12 Kasım) Diyarbakır’dan Edirne’ye döndükten sonra eşi Başak Demirtaş ve çocukları ile açık görüşte bir araya geldi.

Pandemi süreci dışında altı yıldır Selahattin Demirtaş’ı görmek için Diyarbakır’dan Edirne’ye her hafta bin 700 kilometre yol kat eden Başak Demirtaş Edirne’deyken bu kez Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’da olduğu belirtildi.

Edirne’ye döndükten sonra eşi ve çocukları ile görüşen Demirtaş’ın moralinin iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Medyascope