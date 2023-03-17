Sel afetinde can kaybı yükseldi

İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacağını söyledi.

Can kaybının 18'e yükseldiği açıklayan Bakan Soylu, "16 vatandaşımız Şanlıurfa'da, 2 vatandaşımız Adıyaman'ın Tut ilçesinde hayatını kaybetti."

dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Sabah 5'e kadar su arıtması devam edecek. 100'ün üzerinde kullanma suyu tankeri ve içme suyu geldi.

Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil.

16 vatandaşımız Şanlıurfa'da, 2 vatandaşımız Adıyaman'ın Tut ilçesinde hayatını kaybetti.

SELDE SÜRÜKLENEN VATANDAŞ KONUŞTU

Şanlıurfa'da sel felaketinde akıntıya kapılarak sürüklenen 63 yaşındaki Reşat Ayva. Sürüklendiği esnada kurtulabilmek için çaresizce elini uzattığı anlar herkesin yüreğine dokunmuştu. Türkiye'nin konuştuğu yaşlı adam o anları anlattı.

Çaresizce elini uzattı, kurtulabilmek için bir yardım bekledi. Sel o kadar şiddetliydi ki kimse ona yardım eli uzatmaya cesaret edemedi.

Reşat Ayva Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde taşan derenin suyuna kapıldı. 63 yaşındaki adamın selde sürüklenişi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ayva o anları, "Kimse yardım etmedi. Gelemediler korkudan gelemedi, kim gelebilir? Kimse gelemedi" sözleriyle anlattı.

O görüntülerde herkesin yüreğine dokunan bir an vardı. Yaşlı adamın görüntü çeken kişiden istediği yardım eli.

63 yaşındaki adam 2 kilometre boyunca sürüklendi, parkta oturan gençlerin fedakarlığı sayesinde kurtuldu.

Ayva, "Parkın orada 4 genç geldi, dediler amcayı kurtaralım. Hemen suya atladılar. Geldiler bir tanesi beni kucakladı, bir tanesi elimi, kolumu tuttu beni yazıhaneye getirdiler. Ben dedim gittim ben. Allah bizi kurtardı yani. Yer gök razı olsun sizden de, beni kurtaranlardan da" dedi.