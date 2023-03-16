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Sel afetinde can kaybı 15'i geçti

Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün yaşanan sel afetinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Gündem 16.03.2023, 09:51
Sel afetinde can kaybı 15'i geçti

Türkiye, deprem afetinin etkilerini henüz atlatamamışken şimdi de sel afetini yaşıyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sele neden olup can kayıplarına yola açtı. Şanlıurfa'daki Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sağanak yağış vurdu. İki kentte de saatlerdir etkili olan yağış sele neden olurken can kayıpları yaşandı.

Gece başlayan ve gün boyu devam eden yağışlar sonrası Şanlıurfa'da okullar dünün ardından bugün de tatil edildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.

ADIYAMAN-ÇELİKHAN KARAYOLUNUN BİR BÖLÜMÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Sel felaketi nedeniyle Adıyaman-Çelikhan karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Adıyaman-Çelikhan karayolunun 0-54 km'leri arası aşırı yağış nedeniyle saat 16:00 itibariyle ağır araç trafiğine kapatılmıştır." denildi.

#sel afeti
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