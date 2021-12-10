Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurul'da Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmaya, Pençe-Yıldırım bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askere rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Saldırının ardından hemen operasyon başlatıldığını açıklayan Akar, "Karadan ve havadan MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlar sonucunda bu saldırıyı yapanlar dahil 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Operasyonlarımız kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Terörle mücadelenin başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yurt içi, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 33 bin 100, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Öte yandan terör örgütü elebaşlarının açıklamalarından da PKK/PYD-YPG’ye verilen dış desteğin ve teşvikin de devam edeceği anlaşılmakta ve yine terör örgütü elebaşları tarafından YPG’nin PKK olduğu açıkça ifade edilmektedir. PKK ve onun Suriye kolu olan YPG’ye kim destek verirse versin, bunlar kimden destek alırlarsa alsınlar en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmekte, 84 milyon vatandaşımızı, bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız."

"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde"

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe harekatları ile "girilemez" denilen yerlere girildiğini, bölgede yıllarca teröristler tarafından kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahlar kontrol altına alındığını aktaran Akar, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesindedir. Terör örgütünün elebaşları iki gece aynı yerde kalamamaktadır. Irak için de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadele, Irak’la koordineli ve yakın iş birliği içerisinde sürdürülmektedir." dedi.