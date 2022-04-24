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Şehitler son yolculuklarına uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök Kahramanmaraş'ta, Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon Samsun'da, Piyade Teğmen Bekir Can Kerek Denizli'de toprağa verildi.

Gündem 24.04.2022, 00:15
Şehitler son yolculuklarına uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 24 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehit Gök'ün naaşı, helallik alınmak üzere Hasancıklı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada, baba Osman ve anne Döndü Gök ile kardeşleri şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri teselli etti.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, meslektaşlarının omuzlarında Şeyh Ali Sezai Mezarlığı'na getirilerek katafalka konuldu.

Cenaze törenine, şehit Gök'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Osman Gök ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Gök'ün naaşı, Şeyh Ali Sezai Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen cenazesi, ardından kara yoluyla Havza ilçesine bağlı Kamlık Mahallesi'ne götürüldü.

Baba evinde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda taşınarak mahalle meydanına getirilen şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze sırasında şehidin babası Alper, annesi Hafize Çon ile kardeşlerin oldukça üzgün oldukları, anne Hafize Çon'un tabuda sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Samsun Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

28 yaşındaki şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Şehidin Çardak Havalimanı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Bu sırada aile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak bir süre ağladı.

Şehidin babası Salim, annesi Elif, kardeşleri Melike, Seda, Seher Kaya ve eşi Gamze Kerek taziyeleri kabul etti.

Şehidin cenazesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde İl Müftü Yardımcısı Semih Keskin'in ikindi vaktinde kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganı attı.

Törene katılanların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Şehit Kerek'in bir süre önce nişanlısı Gamze ile nikah kıydıkları, iki ay sonrada yapacakları düğün için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

Cenaze törenine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bağımsız milletvekili Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Cengiz Güven, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör'ün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
#şehit #cenaze #pençe kilit
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