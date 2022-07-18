Şehitler dualarla uğurlandı

Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in (30), Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine taşındı.

Helallik alınmasından sonra Civelek'in naaşı, cenaze töreni için Gölköprü Mahalle Camisi'ne getirildi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle vakti İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir müddet top arabasında taşınan Civelek'in naaşı, Gölköprü Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Civelek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Selçuk Kaya, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Oltu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere Tuzla Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Baba Necati ve anne Mukaddes Taşkın ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, jandarma ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Şehit Taşkın'ın naaşı, helallik alınmasının ardından tören için mahalledeki Yeni Camisi'ne getirilerek katafalka konuldu.

Oğlunun tabutuna sarılarak Kürtçe ağıt yakan anne Mukaddes'i, şehidin eşi Saniye Taşkın, "Onları mutlu etmeyeceğiz. Dik dur anam." diyerek teselli etti. Şehit Taşkın'ın çocukları Efecan (12), Atabek (9) ile Aras Talha Taşkın'da (3) babalarının Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü.

Naaşın başında duygulanan bir askerin gözyaşlarını da komutanı sildi.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Memiş ile protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehit Taşkın'ın naaşı, İl Müftü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Tuzla Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.