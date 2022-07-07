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Şehitler dualarla uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ve Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Gündem 07.07.2022, 20:09
Şehitler dualarla uğurlandı

Şehit Koca'nın (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, İçeri Çumra Mahallesi'ndeki baba evinde "helallik" alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı İçeri Çumra mezarlığı önüne getirildi.

Şehidin babası Bayram ve annesi Yasemin Koca'yı yakınları teselli etti.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin bordo bere takan ağabeyi Ali Koca, yanındakilerin desteğiyle ayakta durmaya çalıştı.

Piyade Uzman Çavuş'un naaşı, ikindi vakti İl Müftüsü Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından İçeri Çumra Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye, şehidin yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Vali Vahdettin Özkan, siyasi parti il başkanları, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde defnedildi.

Şehit Sarı'nın (27) Türk bayrağına sarılı naaşı, Kullar Mahallesi'ndeki baba evinde "helallik" alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Kullar Merkez Camisi önüne getirildi.

Şehidin babası Bayram, annesi Gül Sarı ve kardeşi Özge Şenses'i yakınları teselli etti.

Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı, ikindi vakti İl Müftüsü Sinan Cihan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
#şehit #cenaze #Muhammed Mustafa Koca #Ömür Ertuğrul Sarı
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