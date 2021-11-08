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Şehit yakınları ve gaziler tepkili: İstifa yetmez

Bingöl’de tartıştığı şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği’nden istifa etti. Türkkan’ın disipline sevk edilmemesi veya partiden atılmaması eleştiri konusu olurken, birçok şehirde açıklama yapan şehit yakınları ve gaziler Türkkan’dan milletvekilliğini de bırakmasını istedi.

Gündem 08.11.2021, 15:04
Şehit yakınları ve gaziler tepkili: İstifa yetmez

İYİ Parti’li Lütfü Türkkan, Bingöl’de şehit abisi Tahir Gürmen’e küfretmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Birçok şehirde meydanları dolduran gaziler ve şehit aileleri, tepkilerini haykırdı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri birçok şehirde bir araya gelerek Türkkan’ın derhal istifa etmesini istedi.

YARDAKÇILARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği, Türkkan’a tepki amacıyla Şehide Saygı” mitingi düzenledi. Mitinge, şehit aileleri, gaziler, Türkkan’ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren ve vatandaşlar katıldı. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Bingöl halkı olarak 1990’lı yıllardan bu yana hiçbir zaman teröre, teröristlere, onların siyasi uzantılarına, yardakçılarına boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz” dedi.

YALANDAN TİYATRO ÇEVİRİYORLAR

Sözen, şunları kaydetti: “İYİ Parti ve Türkkan’dan beklentimiz, derhal Bingöl’e dönüp şehidin annesinin elini öpüp ondan özür dilemesiyken, yalandan tiyatro çeviriyorlar. Ne şehit ailemizden ne de cesur Bingöl halkından özür diledi, kendi genel başkanından özür diledi.”

BÖYLE VEKİL İSTEMİYORUZ

Uşak’ta Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği basın toplantısı düzenlendi. Gazi Yavuz Turhan, “Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis’imizde teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren milletvekili istemiyoruz” dedi.

BURAYA GELMESİN

Erzurum, Iğdır, Ağrı ve Ardahan’da da şehit aileleri ve gazi dernekleri, Türkkan’a tepki gösterdi. Iğdır’da şehit babası Hüsamettin Arslan İYİ Parti’nin kente gelmesini istemediğini ifade ederek, “Biz şehit yakınları olarak asla o partiye oy vermeyiz, şehit yakınımıza yapılan saygısız hareketi de affetmeyiz. Zoruna gidiyorsa milletvekilliği yapmasın” dedi.

HEPİMİZE YAPILDI

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir, “Bu milletin vergisi ile maaşını alan milletvekilinin derhal istifasını istiyor, aksi takdirde hakkımızı helal etmiyoruz. Biz bu küfrü tüm şehit ailelerine ve gazilerimize yapılmış sayıyoruz” dedi. Giresun, Bilecik, Kilis ve daha bir çok şehide bir araya gelenler şehit yakınları Türkkan’ın saygısızlığını esefle, nefretle ve şiddetle kınadıklarını belirtti.

Suç duyurusunda bulunacağız

Şırnak Şehit, Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu üyeleri, şehit aileleri ve gaziler, yürüyüş düzenledi. Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, “Şırnak Şehit, Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu olarak pazartesi günü şehit ailemize yaptığı hakaretten dolayı Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ceza alması için elimizden geleni yapacağız ve hukuki sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi. İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Uslu da, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Ne insanlığa ne ahlaka sığar

Bitlis’te bir araya gelen gaziler ve şehit aileleri, “Lütfü Türkkan istifa”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı. Bitlis Şehit Aileleri Derneği Başkanı Aytürk Uslu, “Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfür etmek, ona hakaret etmek ne insanlığa ne siyasete ne de ahlaka sığar. Türkkan’ın, ‘Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık’ diyen bir şehit ağabeyinin feryadına küfürle karşılık vermesi kabul edilemez bir davranıştır. Bitlis’teki tüm Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği olarak İyi Parti milletvekilinin yapmış olduğu özür dileme mahiyetindeki açıklamaları kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Milletimiz haddini bildirecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Van 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki “Sancak Tevdi Töreni”ne katıldı. Türkkan’ın saygısızlığı ile ilgili olarak Akar, “Şehit ailelerimiz, gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onlara her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecektir” dedi.

Akşener’in Türkkan sınavı

Bingöl’de tartıştığı şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Partinin Meclis Grubu da, Genel Başkan Meral Akşener’in talimatıyla bugün saat 14.00’te Meclis’te olağanüstü toplanarak, Grup Başkan Vekilliği’nden istifa eden Lütfü Türkkan’ın yerine yeni bir grup başkanvekili seçecek. Türkkan hakkında görevden ayrılması dışında grup disiplini gibi farklı bir mekanizmanın işletilip işletilmeyeceği tartışılıyor.

PES DEDİRTEN GEREKÇE

Parti koridorlarında ise büyük tepkiye neden olan olay, İYİ Parti’nin 4 yıldır karşılaştığı iddia edilen ağır provokasyonlar ve bunun neden olduğu yorgunluk ve sinire bağlanıyor. NUR BANU ARAS

Yeni hedefleri korucular!

İYİ Parti’li Lütfü Türkkan’ın ettiği küfürün yankıları sürerken partinin Teşkilat Başkanı Koray Aydın, yaptığı paylaşımla şehit aileleri ve korucuları hedef aldı. Aydın, Twitter hesabından “Bingöl’de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra valiliklerin; koruculara İYİ Parti’ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. İktidarı uyarıyoruz; valileri iktidarın değil devletin valisi olmaya çağırıyoruz” diye yazdı. Korucu federasyon başkanı olduğunu söyleyen Musa Salık isimli bir kullanıcı ise Aydın’ın paylaşımının altına “Bize gelen bir talimat yok. Bence ‘milletvekilinizin’ yaptığı terbiyesizliğin hesabını sorun. Bizim (güvenlik korucularının) yeterince düşmanı var zaten” yazarak tepki gösterdi.

#Lütfü Türkkan
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