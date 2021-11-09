Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında İYİ Partili Lütfü Türkkan bir şehit yakınına küfür etmişti.

Şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan H.T. A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. H.T.A.'nın da şehit yakınına küfür ettiği öne sürüldü.