Şehit Uğurcan Cirnooğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun Kilis'teki ailesine şehadet haberi verildi.
Gündem 16.08.2022, 15:00
Şehit Cirnooğlu'nun Ekrem Çetin Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Vali Yardımcısı Eşref Akça, Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık ve askeri yetkililerce haber paylaşıldı.
Şehidin aile bireylerini yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.
Şehit Cirnooğlu'nun babaevine Türk bayrağı asıldı, mahalleye taziye çadırı kuruldu.
Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin, dün izinden döndüğü öğrenildi.
Şehidin naaşının yarın öğle namazına müteakip Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
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