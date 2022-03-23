Şehit polis memleketinde gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlamada şehit olan özel harekat polisi toprağa verildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün, memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.
Karakollar Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alınmasının ardından Necati Aygün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle camisine getirildi.
Burada şehidin eşi Gülçimen Aygün, kardeşi Burçin Güzel, babası Mehmet Aygün şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Aygün, oğlunun çerçeveli fotoğrafına sarılarak öptü.
Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.
Kılınan namazın ardından Bakan Soylu ve vatandaşlar, şehidin cenazesini omuzlayarak cenaze aracına bıraktı.
Daha sonra şehidin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene şehidin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Bingöl'de Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde dün, mühimmat (anti tank) sevki sırasında yaşanan patlamada yaralanan ve hastaneye kaldırılan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli, şehit olmuştu.
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