Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine gelen Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, acı haberi, baba Hakkı ve anne Ayşe Civelek'e ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını, Helvacı ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. 30 yaşındaki şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Nişanlı ve 7 kardeş oldukları öğrenilen şehidin, eylülde dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.