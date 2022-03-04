Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere 4 Mart 2021'de kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu.

Elazığ Valiliği koordinesinde Merkez Tarihi İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Selami Aydın, helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki silah arkadaşları için okunan hatimlerin duasını yaptı.

Mevlit programına katılanlara lokum ikram edildi.

Programa, Elazığ Valisi Öner Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, kamu kurum ve kuruluşlarının müürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.