Şehit Mustafa Sevim Ağabeyin Cesareti

İsmail Yeşilbağ

1980 öncesi, şehit olmadan bir süre önce Mustafa Sevim, yanına gelen beş civarında silahlı komünistin mücadeleyi bırakmasını istediğini, aksi takdirde onu öldüreceklerini söylediğini anlattılar. Mustafa Sevim, onlara "Siz Marks için ölür müsünüz?" diye sorduğunda, onlar "Evet, ölürüz." cevabını verdiler. Ardından, "Siz Lenin için ölür müsünüz?" diye sorduğunda yine "Evet, ölürüz." dediler. Mustafa Sevim ayağa kalktı ve "Ben de yaratıcımız yüceler yücesi Allahu Teala için seve seve şehit olurum. Allah'ın dini için, Kuranı için ve peygamberi Muhammed Mustafa'nın yüce Allah'tan aldığı mesajları için seve seve can vererek şehit olurum. Elinizden geleni yapın, bu bölgelerde çok kalabalıksınız aynı zamanda silahlarınız çok ama sizden ve ölümden asla korkmuyorum." şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine komünistler kalkıp gittiler.

O dönemlerde her mahallede akıncılar onlarca kişi iken, komünistler ise yüzlerce kişi olarak faaliyet gösteriyordu. Bir süre sonra arkadan kalleşçe yaklaşarak "hocam" diye seslenip, parkalarının ceplerindeki silahları ateşleyerek onu şehit ettiler. Eğer "hocam" diye yaklaşmasalardı, onu vuramazlardı. Çünkü Mustafa Sevim çok atak ve cesurdu, aynı zamanda iyi silahlıydı ve yumruklu savunma yetenekleriyle defalarca kalabalık komünist grupları püskürtmüştü. Şehadet herkese nasip olmaz, ancak ona nasip oldu. Mübarek olsun.

Ben bir Fatihli akıncı olarak o yıllarda amcamlara gidip geldiğim için bu olayı daha detaylı biliyorum. Bu vesileyle Mustafa Sevim ve diğer şehitlerimizin, aramızdan ahirete intikal eden tüm yakınlarımızın ve gönüldaşlarımızın ruhları için bir Fatiha okuyup yazıyı okumaya devam edin. Mustafa Sevim'in şehadetinden sonra, akıncılar Sanayi Mahallesi ve Çeliktepe gibi yerlerde korkmadıkları için ve mücadeleyi hızlandırdıkları için daha da güçlendiler. O zamanlardan itibaren Türkiye'nin pek çok bölgesinde devam eden çalışmalar, bu dönemlerdeki fedakarlıklarla iktidara gelinmesine ve devamının sağlanmasına katkı sağladı.

O dönemlerde efsane teşkilat Fatih Akıncıları ve diğer akıncılar dernekleri ile Milli Türk Talebe Birliği genel merkezi ve şubelerinin çalışmaları unutulmamalıdır. Milli Selamet Partisi'nin genel merkezi ve diğer tüm teşkilat mensuplarının emekleri de unutulmamalıdır. Pandemi, Ukrayna işgalinin ülkemize yansıması ve depremlerin yol açtığı hasarlar, büyük bir çaba ve özveriyle aşılabilir. Geçmişte küçük zamlar yaşandı, ancak büyük zamlar görülmedi. Pandemi, Ukrayna işgali ve ülkemizin beşte birini yıkan 6 Şubat depremleri ardışık olarak yaşanmasaydı, bu kadar büyük sıkıntılarla karşılaşmazdık.

Tüm bu sıkıntıları aşabiliriz. Bunun en büyük şartı ise daha da vefalı olabilmektir. Reisimizin hizmetleri, cesareti ve emekleri, vefası az olanlar tarafından törpülenmemelidir.