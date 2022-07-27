Şehit Mert Otal son yolculuğuna uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın cenazesi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde toprağa verildi.
Gündem 27.07.2022, 18:13
Hava yoluyla Ankara'ya getirilen Otal'ın naaşı, daha sonra kara yoluyla Kırıkkale Kaletepe Mahallesi'ndeki annesinin evine ardından da Keskin ilçesi Bozkurt Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.
Otal'ın naaşı, daha sonra cenaze aracıyla Keskin Çarşı Camisi'ne getirildi.
Buradaki törene, babası Suat ve kardeşi Mustafa Otal, annesi Arzu Cebeci, yakınları ile Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Ahmet Önal, Halil Öztürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile vatandaşlar katıldı.
Şehidin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı'na defnedildi.
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