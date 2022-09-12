Şehit Harun Yıldırım ebediyete uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın naaşı, cenaze töreni için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene katılan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Ayşe, babası Orhan Yıldırım ile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştu.