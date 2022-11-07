Şehit cenazesinde yürek yakan feryat: Sarı komutanım yaktın beni

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız’ın, cenazesi, Konya’nın Ereğli ilçesindeki şehitlikte toprağa verildi.

3’ ü kız, 4 çocuk babası Duran Yıldız, şehit oğlunun tabutuna sarılarak “Sarı komutanım, yaktın beni” diyerek gözyaşı döktü. Şehit, iki ay önce dünya evine girmişti.

GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

Yine Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner’in cenazesi, Hatay’ın Kıyıgören Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi. Şehit için yapılan törende anne Nezahat Güner ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.