Şehit cenazesinde yürek yakan feryat: Sarı komutanım yaktın beni
Pençe-Şimşek Operasyonu’nda PKK’lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Yıldız ile Sözleşmeli Er Fırat Güner toprağa verildi. Cenazede oğlunun tabutuna sarılan Duran Yıldız “Sarı komutanım, yaktın beni!” diyerek ağladı.
Gündem 07.11.2022, 08:24 07.11.2022, 08:45
Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız’ın, cenazesi, Konya’nın Ereğli ilçesindeki şehitlikte toprağa verildi.
3’ ü kız, 4 çocuk babası Duran Yıldız, şehit oğlunun tabutuna sarılarak “Sarı komutanım, yaktın beni” diyerek gözyaşı döktü. Şehit, iki ay önce dünya evine girmişti.
GÖZ YAŞLARI SEL OLDU
Yine Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner’in cenazesi, Hatay’ın Kıyıgören Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi. Şehit için yapılan törende anne Nezahat Güner ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
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