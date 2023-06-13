Şehit cenazesinde CHP provokasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in cenazesine katılan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın dua eden hocaya müdahale etmesi ortalığı karıştırdı. Çakır'ın kendisi dua etmediği halde imamdan dua istemesi ise kameralara anbean yansıdı.

Şehit yakınları, "Hoca Atatürk'e de söyle" diye bağıran Çakır'a cenazede siyaset yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Araya giren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehit yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 36 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Alata Mezarlığı'nda naaşı defnedilirken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın dua eden hocaya "Hoca Atatürk'e de söyle" diye bağırarak müdahale etmeye çalışması tepki çekti.

Şehidin kardeşleri ve yakınları, duanın bitmesinin ardından cenazede siyaset yapılması nedeniyle tepkilerini ortaya koydu. Araya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer girerek, şehit yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre devam eden gerginlik, daha fazla büyümeden sona erdi.