Şehit binbaşının ailesi firardaki son failinin yakalanmasıyla biraz olsun teselli oldu

Şehidin eşi Sibel Kulaksız, AA muhabirine, kendisi ve ailesi için çok önemli bir günü yaşadıklarını söyledi.

MİT'in çok önemli bir operasyona imza attığını belirten Kulaksız, "Bugün beni büyüklerimiz aradı. Bana bu önemli haberi verdiler. Müjdeli bir haber oldu. Artık sondu bu. Düğüm ve dönüm noktasıydı. Biz bu düğümü en sonunda çözdük. Devletimizden, büyüklerimizden Allah razı olsun. Benim ve ailem için müjdeli bir haber verdiler." diye konuştu

Eşinin 7 gün sonra şehit edilişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kulaksız, şöyle devam etti:

"Her sene eşimle ilgili bir operasyon yapılıyordu. Şehadetinin yıl dönümüne denk geliyordu. Bu seneki yıl dönümünde de böyle bir olay yaşadık. Artık son operasyon oldu. Son olanı da yakaladık. Düğüm çözüldü çok şükür. Devletimiz bunun arkasını hiç bırakmadı. Bunlar yurt dışına da çıksa nereye de giderlerse gitsinler devlet onları buluyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmaz. Devletimiz güçlü. Türk askerimiz, polisimiz, devletimiz oldukça bizi kimse yıkamaz. Biz dimdik ayaktayız çok şükür."

Avrupa'ya kaçamadan yakalandı

Örgüt tarafından terörist faaliyetlerini Avrupa'da sürdürmesi için görevlendirilen, Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının firari son faili Çelik, MİT'in operasyonuyla Avrupa'ya kaçamadan yakalanmıştı.

Muş İlçe Jandarma Komutanı Kulaksız'ın 27 Temmuz 2015'te eşiyle aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit edildiği eylemle ilgili 8'i tutuklu 12 sanık hakkında daha önce "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.