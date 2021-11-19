Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit toprağa verildi

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki askeri araç kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 32 yaşında şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in cenazesi toprağa verildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in cenazesi, Büyükçekmece'deki baba evinde helallik alınmasının ardından Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Recep, annesi Handan ve eşi Umut Geçit taziyeleri kabul etti. Cihan Geçit'in kızı İrem de törene katıldı.

Geçit için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de katıldı.

Şehit Cihan Geçit'in cenazesi, Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.