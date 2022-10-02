Şehidin kanı yerde kalmadı: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir polisi şehit eden PKK/YPG’li teröristlere karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem 02.10.2022, 15:04
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat bölgesinden füze atılması sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın kanı yerde kalmadı.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve Çalışgan'ı şehit eden PKK/YPG’li teröristlere karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
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