Şehidin cenazesi Eskişehir'e uğurlandı
Şırnak'ta havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın cenazesi Eskişehir'e uğurlandı.
Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu ve dua edildi.
Şehit Tarcan'ın tabutu, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.
Şehidin cenazesi, daha sonra Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan, toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e uğurlandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve şehidin silah arkadaşları katıldı.
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