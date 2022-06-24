Şehidin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un naaşı, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Şehit Arduç'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Bu sırada tabutun başına gelen anne Melihat Arduç, asker selamı verdi. Şehidin 8 ay önce evlendiği eşi Pembegül Arduç ise uzun süre tabuta sarıldı.

Cuma namazı sonrası Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca yürütülen Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı Operasyonu'nda 22 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç (29) sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen (30) ise Dağkapı Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.