Şehidin ailesine acı haber verildi

Yetkililer, şehit Bozkurt'un (43) merkez Kocasinan ilçesindeki babaevine gelerek, anne Nefika ve baba Mehmet Bozkurt'a acı haberi verdi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.