Şehidin ailesine acı haber verildi
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un Kayseri'deki ailesine acı haber verildi.
Gündem 18.07.2022, 12:38
Yetkililer, şehit Bozkurt'un (43) merkez Kocasinan ilçesindeki babaevine gelerek, anne Nefika ve baba Mehmet Bozkurt'a acı haberi verdi.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.
Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.
Kaynak: AA
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