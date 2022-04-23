Şehide veda

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kilis'teki törenin ardından Malatya'ya getirilen 33 yaşındaki şehit Aytaç Altunörs'ün cenazesi, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Helallik alınması sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Bu sırada şehidin annesi Deniz Altunörs, oğluna asker selamı verdi.

Şehit Altunörs'ün annesi Deniz, babası İbrahim Nurettin, kardeşleri ile yakınları törende gözyaşı döktü.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası ve annesine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bakan Soylu ve diğer ilgililer tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2 .Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.