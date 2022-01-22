Sedef Kabaş'ın 'ters kelepçe' oyunu kameralara takıldı
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, araçtan indirildiği sırada serbest olduğu görülen ellerini ters kelepçeli izlenimi vermek için arkasına aldığı görüldü. Görüntü bazı taraflarca "Sedef Kabaş'a ters kelepçe" şeklinde servis edildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.
Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.
Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
TERS KELEPÇE TİYATROSU
Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Kabaş, hiç takılı kelepçe olmadığı halde ters kelepçe takılmış gibi yapıp algı oluşturmaya çalıştı.
Ne oldu?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Kabaş'ın suça konu konuşmasını yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Savcılıkça, Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.
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