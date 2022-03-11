Sedef Kabaş tahliye edildi

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle , "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklanan Sedef Kabaş'ın 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Kabaş, mahkeme sonunda tahliye edildi.

Katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklanan Sedef Kabaş'ın yargılanmasına başlandı. Kabaş için 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilirken hakim, Kabaş'ın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sedef Kabaş ve avukatları katıldı. Müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına avukatları da salonda hazır bulundu.

OLAY

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programındaki sözleri ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.