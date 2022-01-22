Sedef Kabaş hakkında tutuklama kararı verildi

Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı. Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

Kabaş'ın konuşmayı yaptığı kanal merkezinin Sarıyer'de olduğu belirlendi.

Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı.

Kaynak: TRT Haber