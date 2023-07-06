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Sedat Yenigün şehadetinin 43'üncü yılında anıldı

Sedat Yenigün şehadetinin 43. yıl dönümünde arkadaşları ve sevenleri tarafından kabri başında dualarla anıldı.

Gündem 06.07.2023, 15:11
Sedat Yenigün şehadetinin 43'üncü yılında anıldı

Sedat Yenigün unutulmadı. Şehadetinin 43'üncü yıl dönümünde kabri başında toplanan arkadaşları ve sevenleri tarafından dualarla anıldı.

Grup adına yapılan açıklamada, "Şehidimiz Sedat Yenigün'ü Şehadetinin 43 Yıldönümü münasebetiyle kabri başında andık..Çok sayıda dava ve yol arkadaşının katıldığı programda duygusal anlar yaşandı... Rabbim bizleri şehitlerin kutlu yolundan gidenlerden eylesin..." denildi.

SEDAT YENİGÜN KİMDİR?

1980 öncesi Türkiye'deki İslami grupların tanınmış isimlerinden olan Sedat Yenigün, 4 Temmuz 1980 tarihinde faili meçhul bir suikast sonucu şehit düştü.

1950 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Sedat Yenigün, takip eden yıllarda ailesiyle beraber İstanbul’a göç etmiştir.

Vefa Lisesi'nden mezun olan Yenigün, Milli Türk Talebe Birliği'nde (MTTB) faal olmaya başlamıştır. Bilhassa MTTB’deki gençlerle okuma faaliyetleri yapan Yenigün, Seyyid Kutub, Mevdudî, Abdülkadir Udeh, Ali Şeriati, Muhammed Hamidullah gibi düşünürlerin eserlerini gençlerle tanıştırmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olan Yenigün, öğretmenlik mesleğini icra etmiştir.

Yenigün, MTTB içerisinde Türkçü kesimin güç kaybetmesi ve İslamcı kesimin yükselmesi sürecinde de rol oynamıştır. 1969 yılında MTTB'nin Cağaloğlu'ndaki tarihi binasına atılan bombayla, yakın arkadaşı Mustafa Bilgi’yi kaybetmiştir.

Öğretmenliğinden ötürü yazılarını “Mengüç Yenigün”, "Mehmet M. Yenigün", "Mehmet Mengüç Yenigün" ve "Mehmed Mengüç Yenigün" olmak üzere müstear ad kullanarak da kaleme almıştır.

1977 yılında İslami Hareket dergisini çıkarmaya başlamıştır.

Adı itibariyle İslam’ı pratiğe dökecek bir hedef doğrultusunda yayımlanmaya başlanan İslami Hareket dergisi, talebeler ve iş güç sahibi kişilerin desteğiyle yayın faaliyetlerine başlamıştır. İlk sayısı Şubat 1978’de yayımlanan dergi, aylık olarak yayın hayatına devam etmiştir. Otuzuncu ve son sayısı Eylül 1980’de yayımlanmıştır.

Sedat Yenigün ve İstanbul Kültür Ocağı merkezli olarak faaliyet gösteren İslami Hareket, daha canlı ve daha İslami bir çizginin tutturulmasını hedeflemiştir. Türkiyeli Müslümanlar ifadesi özellikle kullanılmış, İslami Hareket’in ne olduğunun tarifi üzerinde durulmuş, dil konusunda hassasiyet gösterilmiş, ümmete dair algının tesisi için İslam coğrafyasındaki gelişmeler konu edilmiştir.

5 Temmuz 1980’da Sedat Yenigün, Fatih Akşemseddin Caddesi'nde bir berber dükkanında gerçekleştirilen faili meçhul bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir.

Yenigün'ün ölümü ile sıkıntılı bir sürece giren dergi, 12 Eylül ile birlikte kapatılmıştır.

#Sedat Yenigün
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