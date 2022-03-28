Sedat Peker Suç Örgütü davasında yeni gelişme

Sedat Peker Suç Örgütü’ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker’in de bulunduğu 3’ü firari, 16’sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bir kısım tutuksuz sanıklarının beyanlarının alındığı duruşma yarın görülmek üzere ertelendi.

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