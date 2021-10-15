Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker tanık olarak dinlenecek

Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 19 sanığın, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) bozma ilamı sonrası yeniden yargılanmalarına başlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mahkeme başkanı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma ilamına karşı mahkemenin görüşünü açıklayan belgeyi sanık ve müşteki avukatlarına dağıttı.

Daire'nin sanık Enver Ulu'nun sorgusunun yapılmadığına dair bozma ilamı ile ilgili, Ulu'nun soruşturma aşamasında üzerine atılı suçu inkar ettiği belirtilen belgede, "2014'te mahkememizdeki duruşmaya gelmiş, müdafisi huzurunda kendisine iddianame ve hakları okunmuş, savunma için süre istemiş, hükme kadar geçen 5 yılda duruşmaya gelip savunma yapmamış, kendisine verilen savunma hakkını kullanmamıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Sanık hakkında beraat kararı verildiği hatırlatılan belgede, sanığa savunma hakkı verilmemesi ya da savunmasının sınırlandırılmasının söz konusu olmadığı kaydedildi.

Belgede, şunlar kaydedildi:

"2 nolu bozma ilamıyla ilgili bu maddedeki bozma, mevcut delillerin tartışılmaması/değerlendirilmemesi yani kararımızın gerekçesine ilişkindir. CMK 289/1-e maddesi uyarınca mahkeme kararının gerekçe içermemesi yönünden, BAM'ın (sonradan kanunlaşan 696 sayılı KHK ile ) 2017 tarihinden itibaren bozma yetkisi yoktur.

Buna rağmen, sanık Ayhan Çarkın'ın ifadeleri, gerekçeli kararın 254. sayfasında, ayrıca her olayda ayrı ayrı irdelenmiştir. Tanık Doğan Özkan'ın ifadesi gerekçeli kararın 259. sayfasında geniş olarak tartışılmış, ayrıca ilgili yerlerde değinilmiştir. Kovan ve mermi çekirdeklerin irtibatları, gerekçeli kararın 254. sayfasında, ayrıca her olayda değerlendirilmiştir. Hiçbir cinayette kullanılan silahlar ele geçmemiştir. Bozma kararı usul ve yasaya aykırı olmakla birlikte, BAM kararlarına karşı, CMK 284. maddesi uyarınca mahkemelerin direnme hakkı bulunmadığından, mahkememizce bozma doğrultusunda uygulama yapılacaktır."

Söz alan sanık avukatları, mahkemenin görüşüne katıldıklarını belirterek sanıklar hakkında beraat talep etti.

Sanık Ayhan Çarkın da "BAM kararına katılıyorum. Olayların araştırılmasını ve yüzleşmek istiyorum." dedi.

Müşteki avukatları da mahkemenin bozma ilamına karşı görüşünü yazılı olarak avukatlara dağıtmasına tepki gösterdi. Avukatlar, gazeteci Kutlu Adalı cinayetinde de benzer silahların kullanıldığını söyleyerek, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Enver Ulu'nun talimatla ifadesinin alınmasına ve Atilla Peker'in tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Daha önceki duruşmalarda vareste tutulan aralarında Mehmet Ağar'ın bulunduğu 19 sanığın duruşmada hazır edilmelerine hükmetti.

Duruşma, 21 Ocak 2022'ye ertelendi.

Davanın geçmişi

İlk duruşması 16 Nisan 2014'e yapılan davada, 13 Aralık 2019'da karar açıklanmıştı.

Buna göre, yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki kamu davası düşürüldü.

İranlı Lazem Esmaeılı ve Asker Smıtko'nun öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağar, Mahmut Yıldırım, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki kamu davasının ayrılması kararlaştırılmıştı. Yine Ağar'ın da aralarında bulunduğu bütün sanıkların, diğer 17 cinayet yönünden kendilerine atılı suçlamalardan beraatlerine hükmedilmişti.

Karar, istinaf mahkemesine taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi, 5 Nisan 2021'deki kararında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.