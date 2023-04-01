Seçmen listelerinde son uyarı
Seçmen listeleri yarın itibariyle askıdan iniyor. Adını kontrol etmeyenlerin bu süre zarfında mutlaka kontrol sağlamaları gerekiyor.
Gündem 01.04.2023, 09:50 02.04.2023, 11:19
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri yarın askıdan inecek.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri yarın askından indirilecek ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erecek.
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de yarın dolacak.
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Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
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|Takımlar
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|P
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|26
|63
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|3. Beşiktaş
|26
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|4. A.Demirspor
|26
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|6. Başakşehir
|25
|44
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|25
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|24
|24
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|26
|23
|19. Hatayspor
|25
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|29
|63
|2. Rizespor
|28
|53
|3. Eyüpspor
|28
|53
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|28
|52
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|28
|50
|6. Keçiörengücü
|29
|47
|7. Bodrumspor
|28
|45
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|28
|45
|9. Göztepe
|28
|44
|10. Boluspor
|28
|44
|11. Bandırmaspor
|28
|41
|12. Tuzlaspor
|28
|31
|13. Altay
|28
|28
|14. Altınordu
|28
|26
|15. Erzurumspor
|27
|25
|16. Adanaspor
|29
|25
|17. Gençlerbirliği
|28
|21
|18. Denizlispor
|29
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|29
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|29
|72
|2. M.City
|28
|64
|3. Newcastle
|27
|50
|4. M. United
|27
|50
|5. Tottenham
|28
|49
|6. Brighton
|26
|43
|7. Brentford
|28
|43
|8. Liverpool
|27
|42
|9. Aston Villa
|28
|41
|10. Fulham
|28
|39
|11. Chelsea
|28
|38
|12. Crystal Palace
|29
|30
|13. Wolves
|29
|28
|14. West Ham United
|27
|27
|15. Nottingham Forest
|28
|27
|16. Bournemouth
|28
|27
|17. Leeds United
|28
|26
|18. Everton
|28
|26
|19. Leicester City
|28
|25
|20. Southampton
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|71
|2. Real Madrid
|27
|59
|3. Atletico Madrid
|27
|54
|4. Real Sociedad
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|45
|6. Villarreal
|27
|44
|7. Athletic Bilbao
|27
|37
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|27
|35
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Girona
|27
|34
|12. Mallorca
|27
|33
|13. Sevilla
|27
|31
|14. Getafe
|27
|30
|15. Cadiz
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|28
|17. Espanyol
|27
|27
|18. Almeria
|27
|27
|19. Valencia
|26
|26
|20. Elche
|27
|13