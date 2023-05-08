Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Sandık başında oy kullanmak için gerekli olan evraklar arasında neler var sorusu son dönemlerde merakla soruluyor. Sandıkta oy kullanmak için kimlik dışında gerekli bir evrak var mı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine az bir zaman kala oy kullanacak vatandaşlar tarafından seçim günü bulunması gereken evraklar ve kimlik detayları gündemde. Milyonlarca seçmen sandık başına giderek tercihlerini yapacak. 14 Mayıs seçimlerinde seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Seçimlere sayılı günler kala oy verecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ‘eski kimlikle oy kullanılabilir mi’ sorusu oldu. Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e- Devlet sistemindeki “Nerede Oy Kullanacağım” bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

ESKİ KİMLİK VE NÜFUS CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI?

Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.