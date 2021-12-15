'Seçimler sadece savaş sebebiyle ertelenebilir'

'Toplumun ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilanına hazırlıklı olması gerektiği' açıklamasıyla tartışma yaratan Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten bu kez seçimlere ilişkin açıklama geldi. Özgenç, açıklamasının, 'milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminin erteleneceği' yönünde değerlendirilmesine karşı çıktı.

'Seçim ertelemesi' çıkarımlarının yanlış ve hukuki olarak temelsiz olduğunu belirten Özgenç, seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenebileceğini, ilgili kararın da cumhurbaşkanında değil mecliste olduğunu ifade etti.

'SEÇİM SADECE SAVAŞ SEBEBİYLE ERTELENİR'

Özgenç'in, Anayasa'nın 78. maddesini kaynak göstererek attığı mesaj şöyle:"14 Aralık günü ağır ekonomik bunalım bağlamında yapmış bulunduğum açıklamaların, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi amacına matuf olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Bu istihraç ve tevillerin gerçeklikle bir ilgisi olmadığı gibi, hukuki temeli de bulunmamaktadır.

Şöyle ki, Anayasa'ya göre sadece savaş sebebiyle seçimlerin ertelenmesi mümkündür. Bunun için de Cumhurbaşkanının değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar vermesi gerekir."

KURTULMUŞ 'SAÇMA SAPAN İDDİA' DEMİŞTİ

AK Parti'ye ceza kanunlarının hazırlanmasında öncülük eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık görüşlerine başvurduğu bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç, toplumun ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilanına hazırlıklı olması gerektiğini belirtmişti. Kamuoyunda yankı uyandıran bu ifadelerin ardından yeni bir açıklama yapan Özgenç, OHAL Kanunu’nu hatırlatmış ve kamudaki israfın önüne geçecek kapsamlı tedbirlerin alınması gerektiğini söylemişti. Özgenç daha sonra "Bu açıklamalarımla, kişilerin gelecek endişelerinin artmasına ve hatta, ülkemiz ekonomisinin zarar görmesine sebebiyet verdiysem, milletimden özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: gazeteduvaR.