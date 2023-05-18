Seçime katılım haritası belli oldu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde rekor oy sayısına ulaşılırken en az oy kullanan bölgenin Doğu Bölgesi olduğu belirlendi.

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçim için sandık başındaydı.

Oy kullanmaya giden vatandaşlar, yoğunluklarla karşı karşıya kaldı.

Seçime katılım oranı en çok merak edilen verilerden biriydi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçime katılım oranının yüzde 88,92 olduğunu duyurdu.

Türkiye genelinde seçime katılım oranıyla ilgili bir harita ortaya çıktı.

Haritaya göre; 14 Mayıs seçimlerinde en fazla katılım Marmara Bölgesi'nde.

En az katılım ise Doğu'da.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur seçimleri ise 28 Mayıs'ta.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek.