Seçim zaferinin manevi mimarları

14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen iki ayaklı seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın iktidarını güçlenerek sürdürmesi ve yeni kabinenin açıklanması Türkiye Yüzyılı’nın miladı olarak kabul ediliyor. Tarihi önemdeki seçimlerden mutlak zaferle ayrılan Cumhur İttifakı TBMM’de 323 milletvekiliyle çoğunluğu elde ederken, Başkan Erdoğan ilk tur seçiminde yüzde 49,5 ikinci tur seçiminde yüzde 52,1’lik oy oranıyla, rakibi Kılıçdaroğlu’na 2 milyon 330 bin oy fark atarak cumhurbaşkanı seçildi. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabine ise hükümetin güçlü şekilde yeni dönemde adımlarını atacağının güçlü sinyalini verdi.

ZAFERİN MANEVİ MİMARLARI

Millet İttifakı’nı oluşturan 6’lı koalisyonda seçim sonrası başlayan iç kavga ve kargaşa atmosferi katlanarak devam ederken, seçimden önce yalanlarla, iftiralarla, ağır itham ve tehditlerle hedef aldıkları dini sivil toplum kuruluşları ve cemaatler ise seçimin adeta kilit taşını oluşturdu. Türkiye’nin en kritik virajında muhalefetin karanlık senaryolarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında konumlanan dini oluşumlar, seçimi hem kazandı, hem kazandırdı, hem de manevi güç sağladı.

2023 seçimleri öncesinde tarafını net şekilde açıklayan Anadolu Alimler Birliği, İsmailağa Cemaati, İskenderpaşa Cemaati, Menzil Cemaati/ Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, Risale-i Nur Sözler Cemaati, Hayrat Vakfı, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Risale-i Nur Meşveret Cemaati, Başkan Erdoğan’ı destekleyeceklerini ilan etmişlerdi.

Anadolu Alimler Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

PKK’nın siyasi uzantılarına, FETÖ’cü hainlere, ifsad planları yapan ve ülkemize diz çöktürmek isteyen emperyalistlerin dahili ve harici her türlü desise ve tuzaklarına karşı bölünüp parçalanmadan gereken cevabı yasal seçim hakkımızı kullanarak vermek mecburiyetindeyiz.

Bu manalar etrafında ANADOLU ALİMLER BİRLİĞİ olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın zâti âlîlerinin ve CUMHUR İTTİFAKI’nın yanında olduğumuzu aziz milletimize hürmet ve muhabbetle ilan ederiz.

İsmailağa Cemaati, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan ve AK Parti'yi destekleyeceklerini duyurmuştu.

Risale-i Nur Meşveret Cemaati'nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alem-i İslam'a yaptığı hizmetlere vurgu yapılarak destek açıklaması yayınlanmıştı.

Risale-i Nur Talebeleri Sözler Cemaati, ikinci tur seçimlerinde de Erdoğan için destek ve dua paylaşımı yapmıştı.

Menzil Cemaati'nin oluşumlarından Semerkand Vakfı, "Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmesi için istikrara ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci turda da desteklemeye devam ediyoruz." sözleriyle tarafını belli etmişti.

Risale-i Nur Cemaati’nin Yazıcılar koluna bağlı Hayrat Vakfı, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini ilan etmişti.

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri ve kanaat önderlerinden oluşan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, seçimlerde "Cumhur İttifakı"nı desteleyeceğini duyurmuştu.

İskenderpaşa Cemaati'nin sözcülerinden Sağduyu Partisi Genel Başkanı Nureddin Coşan, Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yaparak manevi güç halkasına bir yenisini daha eklemişti.