Seçim yasakları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde uygulanacak yasakları açıkladı.

Yayın organları saat 18'e kadar seçim sonuçlarına ilişkin haber, tahmin ve yorum yapamayacak. Alkol satışı yapılamayacak.

Eğlence mekanları kapalı olacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarına ilişkin kararı Resim Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yayın organları seçim günü saat 18'e kadar seçim ve seçim sonuçlarına ilişkin haber, tahmin ve yorum yapamayacak.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak. YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy verme günü emniyet ve asayişi korumakla görevli personel dışında kimse silah taşıyamayacak.

Eğlence yerleri kapalı olacak

14 Mayıs günü alkollü içki satılamayacak. İçkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresi boyunca kapalı kalacak. Bunun yanısıra eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi umumi eğlence yerleri da seçim günü kapalı olacak.

14 Mayıs günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.