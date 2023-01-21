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Seçim tarihine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de desteklediği seçim tarihine Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi, "sorun yok" şeklinde oldu.

Gündem 21.01.2023, 15:31
Seçim tarihine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRKONFED'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim tarihi olarak işaret edilen 14 Mayıs tarihi için "Sorun yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul’da; Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nu (TÜRKONFED) ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHP milletvekilleri eşlik etti.

"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“- Ekonomi konusunda beklentilerini ifade ettiler. Türkiye’yi, dünyayı, bölgeyi yakından izlediklerini ve bizden beklentilerini de sordular. Bütün sorulara büyük bir samimiyetle cevap verdim. Şunu söyledim: Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülebilir. Bozulan bir devlet yapısı var, çürüyen bir yapı var. O yapının da süratle inşa edilmesi lazım.

- Altı liderin bu konuda kararlı olduğunu, Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağını, dolayısıyla kimsenin karamsar bir atmosfer vardır diye endişeye kapılmaması gerektiğini söyledim.

- Gerçekten Türkiye büyük bir ülke, güzel bir ülke. İyi kadroları var. Bugün o kadrolar her ne kadar biraz devre dışındaysa da…

- O kadrolar yeniden yönetime geldiği zaman devlette liyakati sağlamış olacağız ve güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.

Genel af sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel af ile ilgili soruya Kılıçdaroğlu, “Önce bu konuyu altı liderin konuşması lazım. Ondan sonra, benim bu konudaki düşüncelerimi ifade etmem lazım” yanıtını verdi.

Seçim tarihi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 14 Mayıs’ı işaret etmesi ile ilgili soru karşısında Kılıçdaroğlu; “14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de ‘Yeter, söz milletin’ dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter. Söz milletin olacak” dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile KOBİ'ler ve ekonomiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek Kılıçdaroğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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