Seçim kutlamasına taşlı saldırı
İzmir'de seçim kutlaması yapan Cumhur İttifakı seçmenlerine taşlı saldırı esnasında genç bir kız başından yaralandı.
Gündem 29.05.2023, 11:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlayan bir genç kız, İzmir'de muhaliflerin taşlı saldırısına uğradı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52.14 oy alarak yeniden sandıktan birinci çıktı. Yedili masa ve aşırı sol örgütlere karşı Erdoğan'ın büyük zaferiyle sonuçlanan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.
Kutlamalar sırasında Şeyma Curman isimli genç kız yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında İzmir'de taşlı saldırıya uğradım. Alışmışsınız askeri polisi halkı taşlamaya ama bizi yenemezsiniz Allah'ın izniyle. Zafer yeniden Reisimizin. Rabbim sana uzun ömürler versin Reis." ifadelerini kullandı.
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