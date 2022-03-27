Seçim Kanunu teklifi Meclis'te görüşülecek

Meclis, önemli konularda mesai yapacağı yoğun bir haftaya giriyor.​

Anayasa Komisyonunda kabul edilen Seçim Yasası Teklifi bu hafta meclis genel kurulu gündeminde olacak. AK Parti ve MHP'nin 2 yıldır üzerinde çalıştığı düzenleme köklü değişiklikler getirecek.

Teklifle yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek. Partilerin salt Meclis grubu oluşturarak seçime katılmasının önü kesilecek. Böylece eleştirilen milletvekili transferleri de sona erecek.

Düzenlemeyle milletvekili dağılımın da temsilde adalet ilkesi güçlendirilecek. "Artık oy" hesabı bitecek.

Komisyonların gündemi

Komisyon çalışmaları da kaldığı yerden devam edecek. Kadına ve sağlık çalışanlara şiddetin önlenmesi için hazırlanan teklif Adalet komisyonunda ele alınacak.

Sadece eşe veya boşanmış eşe değil, bütün kadınlara karşı işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarında ceza artacak. İyi hal indirimi de sınırlandırılacak. Israrlı takibe de hapis cezasının yolu açılacak.

Spor Yasası Meclis'te

61 maddelik yeni Spor Yasası da Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifle, kulüplerin artan borç yüküne neşter vurulacak. Kulüp başkanı ve yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutulacak.

Muhtar maaşlarına zam ve çiftçilere kredi düzenlemesi

Ekonomi teklifi de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müzakere edilecek. Teklifle muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çekilecek. Çiftçiler için de kredi faiz oranlarına ilişkin düzenleme yapılacak.