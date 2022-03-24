Seçim kanunu teklifi komisyondan geçti

Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Ülke seçim barajı yüzde 10’dan yüzde 7'ye indiriliyor.

Genel Kurul'da görüşüldükten sonra yasalaşacak olan teklifle, milletvekili dağılımında, ittifak içindeki her partinin seçim çevresinde aldığı oy sayısı dikkate alınacak.

TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

Siyasi partiler, ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılabilecek.